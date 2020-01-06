T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/743 Esas

1- ALİ KARABULUT Merkez Efendi Mahallesi 3910 Sokak No:7/3Yunusemre/ MANİSADavacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 11/07/2023 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 6100 sayılı HMK'nın147/1 ve 147/2. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01836313

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