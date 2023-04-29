T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/17 Esas

Burdur ili Tefenni ilçesi601961.535,16 m²Naile Yavuz, Suna Yavuz, Aytaç Yavuz, Sedat YAvuz, Neriman Ersarı, Nurettin Yavuz, Anakadın Mumcu, Yüksel Kayacan, Elif Demir, Şefika Demir, Nuri Yavuz, Aliye Çelik, Şükrü Bayraktar, Ayşe Atalay, Ömer Bayarktar, Mualla Aksoy, Ali İhsan Yıldız, TAhsin Yıldız, Can Yıldız.Karayolları Genel MüdürlüğüTefenni ilçesi Kır mahallesi 60 ada 196 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciliKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazınkamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizinsassayısında dava açılmıştır.mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat BankasıTefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk MahkemesiDuruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun10/4. maddesi gereğince ilan olunur 29/04/2023

Basın No: ILN01836484

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