T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/17 EsasKAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur ili Tefenni ilçesi
ADA NO : 60
PARSEL NO : 196
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.535,16 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Naile Yavuz, Suna Yavuz, Aytaç Yavuz, Sedat YAvuz, Neriman Ersarı, Nurettin Yavuz, Anakadın Mumcu, Yüksel Kayacan, Elif Demir, Şefika Demir, Nuri Yavuz, Aliye Çelik, Şükrü Bayraktar, Ayşe Atalay, Ömer Bayarktar, Mualla Aksoy, Ali İhsan Yıldız, TAhsin Yıldız, Can Yıldız.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Tefenni ilçesi Kır mahallesi 60 ada 196 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/17 Esas
sayısında dava açılmıştır.mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası
Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi
Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun
10/4. maddesi gereğince ilan olunur 29/04/2023
Basın No: ILN01836484
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