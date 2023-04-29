T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/66 Esas

Burdur ili Tefenni ilçesi Sazak Köyü1326165,62 m²AYŞE SALMAN, İSMAİL ÖZKAN, MURAT ÖZKAN, ŞENGÜL KARAKAYAKarayolları Genel MüdürlüğüTefenni İlçesi, Sazak Köyü 1326 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciliKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazınkamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizinsassayısında dava açılmıştır.mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat BankasıTefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk MahkemesiDuruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun10/4. maddesi gereğince ilan olunur 29/04/2023

Basın No: ILN01836486

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