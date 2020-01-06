T.C. KÖRFEZ 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/187 Esas

DAVACI :DURMUŞ AŞCI VEKİLİ :AV. VEYSİ BABATDAVALI :BESİM KÖSEDURUŞMA TARİHİ :11/09/2023DURUŞMA SAATİ :09:30DURUŞMA YERİ : Körfez 1. Asliye Hukuk MahkemesiBelirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01836741

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