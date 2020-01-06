T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı BOTAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
|Dosya No
|YER
|Ada-Parsel
|İrtifak/Kamulaştırma - Alan m²
|Adı-Soyadı
|2023/347
|Bayafşar
|161/26
|457,04
|Fatma Baş
Ahmet Cantürk
Hasan Cantürk
Osman Cantürk
Hanife Ataklı
Özlem Doğdu
Ayşe Çayır
Özge Öcal
|2023/345
|Bayafşar
|161/25
|244,21
|Mehmet Çetin
|2023/ 277
|Bayafşar
|161/27
|33,01
|Habibe Koçar
Hatice Deniz
Mustafa Kocar
Zeynep Kocar
|2023/275
|Bayafşar
|162/3
|823,52
|Zeynep Kırmızı
|2023/273
|Bayafşar
|168/12
|264,52/107,14
|Erol Güdül
Yusuf Güdül
|2023/271
|Bayafşar
|365/24
|434,01/179,63
|Fatma Çil
Mehmet Asar
Yaşar Asar
|2023/269
|Bayafşar
|279/187
|315,49/93,72
|Fatma Gözel
Harun Cirit
Hürrem Cerit
İdris Cerit
Mehmet Cirit
Nimet Koyuncuoğlu
Raziye Akyaz
Saliha Tığ
Selahattin Cirit
Şerife Yakın
Zeki Cerit
Zeliha Cerit
|2023/305
|Bayafşar
|279/427
|341,1/130,43
|Abdullah Büyükuğur
Ayşe Gülcan
Cevriye Çolak
Ersoy Büyükuğur
Havva Bulan
Şenay Büyükuğur Eğri
Sıddıka Özet
Süleyman Büyükuğur
Ferdane Büyükuğur
|2023/259
|Bayafşar
|279/458
|269,31/102,19
|Ayşe Büyükuğur
Bilal Büyükuğur
Burak Han Büyükuğur
Emre Büyükuğur
Halime Taşyağan
Mehmet Büyükuğur
Mehmet Fatih Büyükuğur
Neriman Aydın
Safiye Büyükuğur
Süleyman Büyükuğur
|2023/287
|Bayafşar
|259/7
|46,09/43,19
|Arife Gül Yörür
Ayşe Kepir
Ayşe Gül Kepir Gökay
Cengiz Kepir
Mehmet Akif Kepir
Zeliha akay
|2023/279
|Bayafşar
|365/40
|22,45/49,63
|Aynur Otlu
Dudu Yazıcı
Durmuş Kart
Erol Kart
Hüseyin Kart
Leyla Çınar
Mehmet Kart
Muharrem Kart
Ramazan Kart
Zeynep Kart
İbrahim Kart
|2023/285
|Bayafşar
|365/561
|403,9/148,89
|Ayşe Erdinç
Ekin Asar
Fatma Çil
Harun Uslu
Hasan Asar
İkbal Uslu
Mehmet Asar
Mehmet Uslu
Mevlüt Asar
Nurten Atam
Yaşar Asar
Ayşe Yaşar Asar
|2023/265
|Bayafşar
|200/16
|222,24/53,84
|Abdulbaki Pınar
Baki Pınar
Görkemcan Pınar
Hacer Geçici
İsmail Pınar
Ramazan Pınar
Raziye Tatlı
Şerife Pınar
|2023/263
|Bayafşar
|168/11
|413,55/152,63
|Aynur Otlu
Erol Kart
Leyla Çınar
Muharrem Kart
Ramazan Kart
Zeynep Kart
|2023/261
|Bayafşar
|168/9
|548,48/168,7
|Ali Duran
Hasan Duran
Mustafa Duran
|2023/283
|Bayafşar
|168/5
|1010,23/351,46
|Aydın Sevindik
Ayşe Elkin
Erşen Sevindik
Fatma Kartal
Gülsüm Sevindik
Hakkı Sevindik
Mustafa Sevindik
Neriman Kartal
Serdar Sevindik
Soner Sevindik
Yaşar Sevindik
|2023/335
|Bayafşar
|168/4
|298,75/146,82
|Ahmet Uğur
|2023/333
|Bayafşar
|279/426
|514,17/204,69
|Abdullah Zeytun
Adem Zeytun
Arife Yorulmaz
Hasan Zeytun
Hatice Sevindik
Kamil Zeytun
Mükerrem Kandemir
Musa Zeytun
Osman Zeytun
Şerife Şeker
Şerife Uğurlu
|2023/ 267
|Bayafşar
|279/394
|643,98/246,98
|Ayşe Bülbül
Fethat Bülbül
Gamze Yörür
Hayriye Baş
Kübra Akar
Mehmet Bülbül
|2023/ 313
|Bayafşar
|263/17
|180,24/34,45
|Fatma Çil
Mehmet Asar
Yaşar Asar
|2023/ 311
|Bayafşar
|262/1
|492,01/183,54
|Ayşe Çınar
Ayşe Şayan
Cevriye Ceylan
Erol Bulan
Fadime Dur
Fatma Toklu
Mehmet Yağcı
Muammer Yağcı
Rabia Akgül
Rahim Bulan
|2023/309
|Bayafşar
|365/562
|414,47/133,31
|İbrahim Rüchan Ceran
İrem Şerife Ceran
Mehmet Ceran
Şerife Ceran
Emine Gülhan
Emine Oruç
Fazlı Sert
Gülşen Ak
Seyitali Sert
|2023/341
|Bayafşar
|365/566
|834,35/288,26
|Havva Kayısı
|2023/339
|Bayafşar
|279/456
|49,86/81,23
|Fatma Sarı
Hatice Nurlu
Mehmet Nurlu
Mevlüt Nurlu
Süleyman Nurlu
|2023/337
|Bayafşar
|365/20
|27,12
|Abdullah Kocar
Mehmet Kocar
Ömer Kocar
Zeynep Şahap
|2023/301
|Bayafşar
|204/1
|910,82/342,41
|Ali Çil
Asude Bolat
Ayşe Yaşar
Ayşe Keziban Bolat
Emine Lapaç
Emişe Koç
Fevzi Çil
Gülay Cantürk
Hatice Akyaz
Havva Akyaz
Kadir Çil
Keziban Bahar
Muammer Talha Bolat
Ömet Bolat
Rabia Köz
Şerife Şahinküçük
Sıddık Altındiş
Zeynet Bolat
|2023/327
|Bayafşar
|204/17
|70,75/58,37
|Hacer Kocabaş
Hasan Demirbaş
Hüseyin Demirbaş
Makbule Sözen
Mehmet Kocabaş
Nuri Kocabaş
Ömer Demirbaş
|2023/325
|Bayafşar
|259/3
|144,95/56,62
|Nafi Gün
Şakir Gün
İhsan Gün
|2023/323
|Bayafşar
|259/4
|23,86
|Yusuf Güdül
Erol Güdül
Abdullah Güdül
Elif Öksüz
Eren Can Güdül
Halime Güdül
Mehmet Emin Güdül
Tülay Şahin
Zeliha Oruç
Fatma Geçme
|2023/317
|Bayafşar
|162/28
|283,11
|Aynur Otlu
Dudu Yazıcı
Durmuş Kart
Erol Kart
Hüseyin Kart
Leyla Çınar
Mehmet Kart
Muharrem Kart
Ramazan Kart
Zeynep Kart
|2023/315
|Bayafşar
|279/577
|258,46/47,04
|Ahmet Baharküçük
Ali Aslan
Ayşe Geçme
Fatmna Aşcı
Gülbahar Asil
Halit Lapaç
Hasan Baharküçük
İbrahim Aslan
Mehmet Aslan
Mehmet Baharküçük
Nadire Asil
Nuh Erdoğan
Rahim Erdoğan
Züleyha Dik
|2023/319
|Bayafşar
|279/461
|206,61/78,98
|Alaattin Dik
Anakız Dik
Dilek Dilli
Kiraz Dik
|2023/331
|Bayafşar
|367/107
|331,35/162,01
|Abdullah Güdül
Hüseyin Akyaz
Necibe Demirbaş
Ömer Akyaz
Yakup Akyaz
Zeliha Oruç
|2023/329
|Bayafşar
|365/32
|277,41/127,05
|Erdoğan Akay
Hatice Akay
Meliha Kutlu
Şerife Çeşit
Seyfi Akay
|2023/321
|Bayafşar
|365/26
|96,14/33,16
|Alime Uğurlu
|2023/299
|Bayafşar
|366/9
|186,08/74,78
|Fatma Keniş
Hatice Bağcı
Hüseyin Aydın
Kemal Keniş
Makbule Kandar
Nuh Aydın
Sabriye Aydın
Şemsettin Aydın
Şerife Demirbaş
|2023/ 297
|Bayafşar
|162/26
|341,52
|Dudu Asar
Elmas Şimşek
Emine Duran
Mehmet Şimşek
Nazife Şan
Veli Şimşek
|2023/295
|Bayafşar
|366/8
|211,58/77,78
|Arife Özen
Fadime Aydın Tosun
Halime Asil
Hüseyin Aydın
Mahmut Aydın
Neriman Aydın
Serpil Zeytinci
Yunus Aydın
Zeynep Kartal
|2023/293
|Bayafşar
|366/7
|289,5/102,92
|Fevzi Türker
Güven Aydın
İlker Aydın
Ömer Aydın
Şefika Aydın
Hatice Aydın
Murat Aydın
Fadime Yurt
Halime Çolak
Şerife Yurt
|2023/291
|Bayafşar
|162/6
|136,87
|Şerife Bostancı
Zeliha Geçme
|2023/289
|Bayafşar
|162/4
|458,79
|Hasan Baharküçük
Zeynep Demirbaş
|2023/303
|Bayafşar
|163/8
|308,04/144,59
|Şefika Aydın
|2023/307
|Bayafşar
|162/7
|285,74
|Kiraz Dik
|2023/281
|Bayafşar
|162/33
|326,61
|Şadiye Çolak
Basın No: ILN01834065
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