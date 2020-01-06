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T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı BOTAŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
Dosya No YER Ada-Parsel İrtifak/Kamulaştırma - Alan m² Adı-Soyadı
2023/347 Bayafşar 161/26 457,04 Fatma Baş
Ahmet Cantürk
Hasan Cantürk
Osman Cantürk
Hanife Ataklı
Özlem Doğdu
Ayşe Çayır
Özge Öcal
2023/345 Bayafşar 161/25 244,21 Mehmet Çetin
2023/ 277 Bayafşar 161/27 33,01 Habibe Koçar
Hatice Deniz
Mustafa Kocar
Zeynep Kocar
2023/275 Bayafşar 162/3 823,52 Zeynep Kırmızı
2023/273 Bayafşar 168/12 264,52/107,14 Erol Güdül
Yusuf Güdül
2023/271 Bayafşar 365/24 434,01/179,63 Fatma Çil
Mehmet Asar
Yaşar Asar
2023/269 Bayafşar 279/187 315,49/93,72 Fatma Gözel
Harun Cirit
Hürrem Cerit
İdris Cerit
Mehmet Cirit
Nimet Koyuncuoğlu
Raziye Akyaz
Saliha Tığ
Selahattin Cirit
Şerife Yakın
Zeki Cerit
Zeliha Cerit
2023/305 Bayafşar 279/427 341,1/130,43 Abdullah Büyükuğur
Ayşe Gülcan
Cevriye Çolak
Ersoy Büyükuğur
Havva Bulan
Şenay Büyükuğur Eğri
Sıddıka Özet
Süleyman Büyükuğur
Ferdane Büyükuğur
2023/259 Bayafşar 279/458 269,31/102,19 Ayşe Büyükuğur
Bilal Büyükuğur
Burak Han Büyükuğur
Emre Büyükuğur
Halime Taşyağan
Mehmet Büyükuğur
Mehmet Fatih Büyükuğur
Neriman Aydın
Safiye Büyükuğur
Süleyman Büyükuğur
2023/287 Bayafşar 259/7 46,09/43,19 Arife Gül Yörür
Ayşe Kepir
Ayşe Gül Kepir Gökay
Cengiz Kepir
Mehmet Akif Kepir
Zeliha akay
2023/279 Bayafşar 365/40 22,45/49,63 Aynur Otlu
Dudu Yazıcı
Durmuş Kart
Erol Kart
Hüseyin Kart
Leyla Çınar
Mehmet Kart
Muharrem Kart
Ramazan Kart
Zeynep Kart
İbrahim Kart
2023/285 Bayafşar 365/561 403,9/148,89 Ayşe Erdinç
Ekin Asar
Fatma Çil
Harun Uslu
Hasan Asar
İkbal Uslu
Mehmet Asar
Mehmet Uslu
Mevlüt Asar
Nurten Atam
Yaşar Asar
Ayşe Yaşar Asar
2023/265 Bayafşar 200/16 222,24/53,84 Abdulbaki Pınar
Baki Pınar
Görkemcan Pınar
Hacer Geçici
İsmail Pınar
Ramazan Pınar
Raziye Tatlı
Şerife Pınar
2023/263 Bayafşar 168/11 413,55/152,63 Aynur Otlu
Erol Kart
Leyla Çınar
Muharrem Kart
Ramazan Kart
Zeynep Kart
2023/261 Bayafşar 168/9 548,48/168,7 Ali Duran
Hasan Duran
Mustafa Duran
2023/283 Bayafşar 168/5 1010,23/351,46 Aydın Sevindik
Ayşe Elkin
Erşen Sevindik
Fatma Kartal
Gülsüm Sevindik
Hakkı Sevindik
Mustafa Sevindik
Neriman Kartal
Serdar Sevindik
Soner Sevindik
Yaşar Sevindik
2023/335 Bayafşar 168/4 298,75/146,82 Ahmet Uğur
2023/333 Bayafşar 279/426 514,17/204,69 Abdullah Zeytun
Adem Zeytun
Arife Yorulmaz
Hasan Zeytun
Hatice Sevindik
Kamil Zeytun
Mükerrem Kandemir
Musa Zeytun
Osman Zeytun
Şerife Şeker
Şerife Uğurlu
2023/ 267 Bayafşar 279/394 643,98/246,98 Ayşe Bülbül
Fethat Bülbül
Gamze Yörür
Hayriye Baş
Kübra Akar
Mehmet Bülbül
2023/ 313 Bayafşar 263/17 180,24/34,45 Fatma Çil
Mehmet Asar
Yaşar Asar
2023/ 311 Bayafşar 262/1 492,01/183,54 Ayşe Çınar
Ayşe Şayan
Cevriye Ceylan
Erol Bulan
Fadime Dur
Fatma Toklu
Mehmet Yağcı
Muammer Yağcı
Rabia Akgül
Rahim Bulan
2023/309 Bayafşar 365/562 414,47/133,31 İbrahim Rüchan Ceran
İrem Şerife Ceran
Mehmet Ceran
Şerife Ceran
Emine Gülhan
Emine Oruç
Fazlı Sert
Gülşen Ak
Seyitali Sert
2023/341 Bayafşar 365/566 834,35/288,26 Havva Kayısı
2023/339 Bayafşar 279/456 49,86/81,23 Fatma Sarı
Hatice Nurlu
Mehmet Nurlu
Mevlüt Nurlu
Süleyman Nurlu
2023/337 Bayafşar 365/20 27,12 Abdullah Kocar
Mehmet Kocar
Ömer Kocar
Zeynep Şahap
2023/301 Bayafşar 204/1 910,82/342,41 Ali Çil
Asude Bolat
Ayşe Yaşar
Ayşe Keziban Bolat
Emine Lapaç
Emişe Koç
Fevzi Çil
Gülay Cantürk
Hatice Akyaz
Havva Akyaz
Kadir Çil
Keziban Bahar
Muammer Talha Bolat
Ömet Bolat
Rabia Köz
Şerife Şahinküçük
Sıddık Altındiş
Zeynet Bolat
2023/327 Bayafşar 204/17 70,75/58,37 Hacer Kocabaş
Hasan Demirbaş
Hüseyin Demirbaş
Makbule Sözen
Mehmet Kocabaş
Nuri Kocabaş
Ömer Demirbaş
2023/325 Bayafşar 259/3 144,95/56,62 Nafi Gün
Şakir Gün
İhsan Gün
2023/323 Bayafşar 259/4 23,86 Yusuf Güdül
Erol Güdül
Abdullah Güdül
Elif Öksüz
Eren Can Güdül
Halime Güdül
Mehmet Emin Güdül
Tülay Şahin
Zeliha Oruç
Fatma Geçme
2023/317 Bayafşar 162/28 283,11 Aynur Otlu
Dudu Yazıcı
Durmuş Kart
Erol Kart
Hüseyin Kart
Leyla Çınar
Mehmet Kart
Muharrem Kart
Ramazan Kart
Zeynep Kart
2023/315 Bayafşar 279/577 258,46/47,04 Ahmet Baharküçük
Ali Aslan
Ayşe Geçme
Fatmna Aşcı
Gülbahar Asil
Halit Lapaç
Hasan Baharküçük
İbrahim Aslan
Mehmet Aslan
Mehmet Baharküçük
Nadire Asil
Nuh Erdoğan
Rahim Erdoğan
Züleyha Dik
2023/319 Bayafşar 279/461 206,61/78,98 Alaattin Dik
Anakız Dik
Dilek Dilli
Kiraz Dik
2023/331 Bayafşar 367/107 331,35/162,01 Abdullah Güdül
Hüseyin Akyaz
Necibe Demirbaş
Ömer Akyaz
Yakup Akyaz
Zeliha Oruç
2023/329 Bayafşar 365/32 277,41/127,05 Erdoğan Akay
Hatice Akay
Meliha Kutlu
Şerife Çeşit
Seyfi Akay
2023/321 Bayafşar 365/26 96,14/33,16 Alime Uğurlu
2023/299 Bayafşar 366/9 186,08/74,78 Fatma Keniş
Hatice Bağcı
Hüseyin Aydın
Kemal Keniş
Makbule Kandar
Nuh Aydın
Sabriye Aydın
Şemsettin Aydın
Şerife Demirbaş
2023/ 297 Bayafşar 162/26 341,52 Dudu Asar
Elmas Şimşek
Emine Duran
Mehmet Şimşek
Nazife Şan
Veli Şimşek
2023/295 Bayafşar 366/8 211,58/77,78 Arife Özen
Fadime Aydın Tosun
Halime Asil
Hüseyin Aydın
Mahmut Aydın
Neriman Aydın
Serpil Zeytinci
Yunus Aydın
Zeynep Kartal
2023/293 Bayafşar 366/7 289,5/102,92 Fevzi Türker
Güven Aydın
İlker Aydın
Ömer Aydın
Şefika Aydın
Hatice Aydın
Murat Aydın
Fadime Yurt
Halime Çolak
Şerife Yurt
2023/291 Bayafşar 162/6 136,87 Şerife Bostancı
Zeliha Geçme
2023/289 Bayafşar 162/4 458,79 Hasan Baharküçük
Zeynep Demirbaş
2023/303 Bayafşar 163/8 308,04/144,59 Şefika Aydın
2023/307 Bayafşar 162/7 285,74 Kiraz Dik
2023/281 Bayafşar 162/33 326,61 Şadiye Çolak

Basın No: ILN01834065

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