T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No:2018/257 KararNo:2021/561

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Tehdit, Basit Yaralama suçundan sanık Mahmud ve Hatice oğ. 1983SURİYE doğumlu Abdullah CAMUS hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK'nın 106/1-1 maddesi gereğince beraat kararı ve5237 Sayılı TCK'nun 86/2 maddesi gereğince 2700 TLAdli Para Cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen adli para cezası 5271 Sayılı CMK.nun 231/5, 231/8 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve sanığın 5 Yıl Süreyle Denetime Tabi Tutulmasına karar verilmişve tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık' e tebliğ edilememiştir.1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği

Basın No: ILN01836915

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