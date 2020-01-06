ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/157 Esas

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ DEFTERDARLIK ANTALYA

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kovanlık Mahallesi 9081 Ada 23 Parsel (Eski:1646) sayılı taşınmaz ile ilgili olarak TMK'nun 713/4.maddesi gereğince ; bu arazi üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise Mahkememize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmaza ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı takdirde yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda tapusuz olan bu arazinin davacı MUSA AKBABA adına tapuya tescil kararı verileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01836338

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