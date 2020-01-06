T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/381 Esas

Nevşehir ili, Merkez, Sümer MahallesiBokludağ93072Tarla381,23NURCAN BİLGİNNEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/381 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi, Bokludağ Mevkii, 930Ada 72 Parselde parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmabedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmaişlemine karşı idari iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıdadava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin Nevşehir İl Özel İdaresineyöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızıbelgelendirimediğiniz takdirde kamulaştırmaişleminin kesinleşeceğive mahkemecetespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinde taşınmazmalın kamulaştırmayapan idare adına tescil edileceği mahkemecebelirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir VakıfBankasınaadınıza yatırılacağı konuya ve taşınmazmalın değerine tüm savunma ve delillerinizitebliğtarihindenitibaren 10 gün içerisinde mahkememizeyazılı olarak bildirmenizhususu tebliğ olunur.16/05/2023

Basın No: ILN01836967

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