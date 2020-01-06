T.C. KÖRFEZ 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/187 EsasDAVACI :DURMUŞ AŞCI VEKİLİ :AV. VEYSİ BABATDAVALI :BESİM KÖSE
DURUŞMA TARİHİ :11/09/2023
DURUŞMA SAATİ :09:30
DURUŞMA YERİ : Körfez 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.
Basın No: ILN01836741
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