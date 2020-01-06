T.C. KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/25 Esas

Mehmet ve İslim oğlu, 08/02/1985 doğumlu, Gaziantep ili,Yavuzeliilçesi, Akbayır mah 11 hanede nüfusa kayıtlı, Yazıcık Mah. 31001 Nolu Sk. No:16İç Kapı No:1 Şahinbey/Gaziantep adresinde çalışır, TC Kimlik No:24307836766Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılıkİzmir İli, Karşıyaka İlçesiMahkememizin 24/01/2023 tarih, 2022/25-2023/34 E-K. Sayılı kararı ile sanık Kemal Dal hakkında:1-Nitelikli dolandırıcılık suçundan TCK 158/1-j-son, 62/1, 52/2, 53/1-2-3, 52/4 maddeleri gereğince neticetensanık hakkında 24/11/2015 tarihli R.G'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih, 2014/140-2015/85 E-K sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihli R.G'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10.maddesi ile TCK 53/3.fıkrada yapılan değişiklikler gözetilerek, TCK 53 maddenin 1.ve 2.fıkraları ile 3.fıkranın 1.cümlesinin uygulanmasına,2-Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK 204/1, 62/1, 53/1-2-3 maddeleri gereğince neticetensanık hakkında 24/11/2015 tarihli R.G'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih, 2014/140-2015/85 E-K sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihli R.G'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10.maddesi ile TCK 53/3.fıkrada yapılan değişiklikler gözetilerek, TCK 53 maddenin 1.ve 2.fıkraları ile 3.fıkranın 1.cümlesinin uygulanmasına karar verilmiştir.Sanığın bilinen adreslerine tebligat çıkartılmasına, ayrıca karar tebliği ve adres araştırmasına yönelik ilgili Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına rağmen kararın sanığa tebliğinin yapılamaması nedeniyle mahkememizce verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.İş bu ilanın Türkiye Geneli İlk 5 gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesine,7201 Sayılı Yasanın 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle hükmün istinaf edilebileceği ve istinaf edilmediği takdirde ise hükmünkesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01836606

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