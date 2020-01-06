T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/680 Esas

FİGEN GÜREL- TC NO:58210377160Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;''1- Davanın Kabulüne, Dava konusu İzmir ili, Çiğli , Balatçık, 22128ada, 8 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine, satış bedelinin tüm paydaşlara tapudaki ve veraset ilamındaki payları oranın paylaştırılmasına, satışın umuma açık artırmayla yapılmasına,2-Satıştan Binde 11,38harç alınmasına, harcın paydaşlardan tapu kayıtlarındaki ve veraset ilamındaki payları oranında alınarak Hazineye gelir kaydına,3-Satış memuru olarak yazı işleri müdürünün tayinine,4-Davacı tarafından yapıldığı anlaşılan 2.735,00 TL yargılama giderinin taraflardan tapudaki payları oranında alınarak davacıya verilmesine,5- Taraf vekilleri için taktir edilen 3.405,00 er TLücreti vekaletin taraflardan veraset ilamındaki ve tapudaki payları oranında alınarak kendisini vekil ile temsil eden taraflara verilmesine,Dair, davacı vekili ve davalı Nebahat Altınkök vekilinin yüzüne karşı , diğerlerinin yokluğunda İstinaf yolu açık olmak üzere ve karar tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde istinaf edilebileceğine dair 22/12/2021 tarihinde verilen karar açıkça okunup anlatıldı.''İşbu ilan davalı Figen Gürel'e karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/03/2023

Basın No: ILN01836790

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