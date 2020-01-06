T.C KIRIKKALE 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2022/76 Esas

Mahkememizde açılan Vasiyetnamenin açılması davasının yapılan yargılaması sonucunda; "Kırıkkale 1. Noterliğinin 02/04/2021 tarih ve 3130 yevmiye numaralı Aysel Meydaneri'ne ait düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine, mirasçılara 1 ay içerisinde vasiyetnameye karşı dava açacaklarının bildirilmesine "karar verilmiş olup, davalı (19667623156 T.C. Kimlik nolu) İsa UZUNLAR'ın adresi zabıta marifetiyle yapılan araştırmalara rağmen bulunamadığından, işbu mahkememiz ilamı özetinin gazete aracılığıyla ilan edilmesi gerekmiştir.İşbu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren, yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Basın No: ILN01836209

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