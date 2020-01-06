T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/636 Esas

KARAR NO : 2023/188

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/03/2023 tarihli ilamı ileSSÇ Layalı Sulaıman hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildiği, SSÇ müdafiinin 28/03/2023 havale tarihli delikçesi ile kararı istinaf ettiği anlaşılmıştır.Dosyanın Müştekisi NAVANEETH GUNJURSATISHREDDY tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve istinaf dilekçesitebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.05.2023

Basın No: ILN01835720

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