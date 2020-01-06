T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/401 Esas

KARAR NO : 2023/251

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2023 tarihli ilamı ile 142/1-2.b,35/1-2,62,53 maddesi gereğince 2 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Fayzullo ve Nursan oğlu, 1990 Özbekistan doğumlu DADAKHON TURDIMATOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR18/05/2023

Basın No: ILN01836148

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