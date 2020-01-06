T.C. KULU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/238 Esas sayılı dosya. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı YILMAZ ERDOĞAN aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1894 ada 6 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 313.97 m2'lik kısmı

2023/240 Esas sayılı dosya. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı İSA YILDIZ aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesi bulunan 1698 ada 19 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 5071.89 m2'lik kısmı

2023/244 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı NURİ YILDIZ aleyhinde Konya ili Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesi bulunan 1704 ada 5 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 6518.43 m2'lik kısmı

2023/246 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı METİN YILDIZ aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesi bulunan 1704 ada 6 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 216.89 m2'lik kısmı

2023/248 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı ALİ AKAN aleyhinde Konya ili Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesi bulunan 1705 ada 4 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 1553.35 m2'lik kısmı

2023/252 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı BAHADIRLI TAR.İTH.İHGID.HAY.SAN.TİC.LTD.ŞT. Konya ili Kulu ilçesi Fevziye Mahallesi bulunan 101 ada 15 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 954.20 m2'lik kısmı

2023/254 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı MURAT DEMİROK aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Fevziye Mahallesi bulunan 126 ada 26 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 1836.36 m2'lik kısmı

2023/256 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı MURAT DEMİROK aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Fevziye Mahallesi bulunan 126 ada 23 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 1441.26 m2'lik kısmı

2023/258 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı CELAL ERDAL Konya ili Kulu ilçesi Fevziye Mahallesi bulunan 126 ada 21 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 1025,77 m2'lik kısmı

2023/260 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı HÜSEYİN ERDAL aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Fevziye Mahallesi bulunan 126 ada 15 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 1057.09 m2'lik kısmı

2023/262 Esas sayılı dosyamız. Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AYŞE KIZILDAĞLI, ERHAN BARAN, GANİMET BARAN, HATİCE ERDAL, KEVSER BARAN, MUSTAFA BARAN, NAVRUZ GÜRBÜZ, NURİ BARAN, ÖMER BARAN, ÖZGENUR BARAN, RABİA REBECA BARAN, RAMAZAN BARAN, SELMA BARAN, TEVFİK BARAN, ULVİYE KAYHAN aleyhine Konya ili Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesi bulunan 1702 ada 15 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 1907,81 m2'lik kısmı

2023/264 Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı BAHADIRLI TARIM İTHALAT İHRACAT GIDA HAYVAN SANAYİ TİCARET LTD. ŞT Konya ili Kulu ilçesi Fevziye Mahallesi bulunan 101 ada 14 parselde bulunan Bahadırlı DM-Fevziye KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan 713,45 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tesciline ilişkin kamulaştırmayı yapan idare tarafından 19/04/2023 tarihinde mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbankası Kulu Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Kulu Adliyesindeki Kulu Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01835827

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