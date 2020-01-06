T.C. BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/227 Esas

Davacı Müzeyyen Aytaç tarafından davalılar Bartın Defterdarlığı, Bartın Gürgenpınarı Köyü Muhtarlığı aleyhine açılmış Tapusuz Taşınmaz Tescili davasında dava konusu Bartın ili, Merkez ilçesi, Gürgenpınarı köyü, 114 ada 1 ve 2 nolu parsellerin güney hududunda bulunan, krokide A harfi ile gösterilen 4043.59 m² yüzölçümündeki alanın ve 3303 sayılı Yasanın 3.maddesine göre Havza-i fahmiye sınırları içinde kaldığı bu sebeple kadastral paftalarda Kadastro Harici alan olarak gösterildiği içinde kaldığı ve tescili istenen A=4043.59 m² alanın Türk Medeni Kanunu'nun 713 maddesi gereğince ilan edilmesine karar verildiğinden, dava konusu taşınmazlarda hak iddia edilen 3.şahısların ilan tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.



Basın No: ILN01835165

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