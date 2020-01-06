T.C. ANKARA 11. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS SAYISI : 2022/3KARAR SAYISI : 2022/391
MÜŞTEKİ : OKUR MAKİNA İMALAT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VEKİLİ : AV. SALİM UZUNDİKME
SANIK : SAIDULABROR MIRASHOEV , Sancak Mahallesi Ali Haydar Feroğlu Sokak Sancak Apt. No: 29A Çankaya / ANKARA .
DAVA : Karşılıksız Çek Keşide Etmek
Yukarıda yazılı olduğu şekilde müşteki OKUR MAKİNA İMALAT VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. vekili Av. Emre KAYA tarafından SANIK SAIDULABROR MIRASHOEV aleyhine açılan Karşılıksız Çek Keşide Etmek davasının yargılaması sonucunda, 29/12/2022 tarihli 2022/3 Esas 2022/391 Karar sayılı ilamı ile ''5941 sayılı Çek Kanunu' nun Değişik 5/1. maddesi gereğince ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA'' hükmedilmiş ve gerekçeli kararın sanığın ''Sancak Mahallesi Ali Haydar Feroğlu Sokak Sancak Apt. No: 29A Çankaya / ANKARA'' adresine tebliğ edilemediğinden ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Gerekçeli Kararın ilanın çıktığı günden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01834054
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