T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/76 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Adıyaman ili, merkez ilçesi, Yenigüven köyüKilisik Pınarı mevki603 parselSusuz TarlaRamazan KarakoçTürkiye Elektrik İletim Anonim ŞirketiDava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Yenigüven köyü,Kilisik Pınarı Mevkiinde kain 603 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavası açılmış olup, dava konusu taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisindedavacı kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalarailişkin düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırmaişlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararıaldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespitedilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Adıyaman Şubesine yatırılacağı,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 güniçerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, yapılan yargılama sonunda taşınmazınkamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı idare adına tesciline karar verileceği ve duruşmanın06/06/2023 günü saat 09:05'e bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Değiştiren 4650Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01834480

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