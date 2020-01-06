ŞAHİNBEY İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

GAZİANTEP

İHALENİN KONUSU :

Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 6 adet arsanın satış ihalesidir.

Sıra

No Mahalle Ada Parsel Alan İmar Durumu M² Birim

Fiyatı Toplam

Muhammen

Bedel % 3 Geçici Teminat 1 Güneykent 5756 12 801,25 m² E:1,35 A-3 (Konut) 7.000,00 TL 5.608.750,00 TL 168.262,50 TL 2 Güneykent 5756 14 794,73 m² E:1,35 A-3 (Konut) 7.000,00 TL 5.563.110,00 TL 166.893,30 TL 3 Şahintepe 285 1 1.949,52 m² Sosyal Tesis Alanı 2.260,00 TL 4.405.915,20 TL 132.177,46 TL 4 Tekstilkent 7960 10 430,9,6 m² E:1,80 B-4 Tick. 12.000,00 TL 5.171.520,00 TL 155.145,60 TL 5 Tekstilkent 7960 11 432,77 m² E:1,80 B-4 Tick. 12.000,00 TL 5.193.240,00 TL 155.797,20 TL 6 Tekstilkent 7960 12 434,58 m² E:1,80 B-4 Tick. 12.000,00 TL 5.214.960,00 TL 156.448,80 TL

İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

Söz konusu arsaların satış ihalesi 08/06/2023 PERŞEMBE günü Saat 13:30'da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye İştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgelerle birlikte Emlak İstimlak Müdürlüğüne en 07/06/2023 ÇARŞAMBA günü saat 16:00'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.( her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale, % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını aynı günün mesai bitimine kadar tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.

İSTENEN BELGELER:

Aşağıda istenen belgeler dosya içerisine konularak, Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Gerçek Kişiler için, Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu), Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel Kişiliğe ait oda Sicil kaydı ve faaliyet Belgesi Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, Vekâleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, İsteklinin ve vekâleten giren kişinin Belediyemize herhangi borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge, Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda (Geçici teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.

İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.



Basın No: ILN01834116

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