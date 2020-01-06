T.C. SUNGURLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. SUNGURLU SULH HUKUK MAHKEMESİ ( SATIŞ MEMURLUĞU )

Sayı :2021/44 Ort. Gid. SatışÇORUM ili, SUNGURLU ilçesi, Sunguroğlu Mahallesi nüfusa kayıtlı 01/01/1950 doğumlu 05/10/2020 tarihinde vefat eden müteveffa OSMAN GÜNGÖR'ün mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden;Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanlarınile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01833707

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