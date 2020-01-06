T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2019/420 Esas

2023/191Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/02/2023 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Ibrahım ve Kalthum oğlu, 22/07/1988 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlıtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.03.2023

Basın No: ILN01834049

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