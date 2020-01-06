T.C. CİDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/120

KASTAMONU İLİ, CİDE İLÇESİKABALAKLIKNANEPINARIKÖYÜ164BAHÇE: 1860,19ALİ ÇEVİK, ALİ GÜRKAN ÇEVİK, AYŞEGÜL AKSOY, CENGİZ ÇEVİK, ESMA ÇEVİK, FATMA ÇEVİK, FATMA KALYON, FATMA ÜNLÜ, GÖNÜL ÇEVİK, GÜLNAZ MISIRLI, HAMİDE KOÇ, HATİCE ÇEVİK, İSMAİL ÇEVİK, KADRİYE PETEKÇİ, MÜRVET ÇEVİK, MÜYESSER KORKUTTEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKastamonu ili, Cide İlçesi Nanepınarı Köyü 164 ada 5 parselde bulunan davalılara ait tarla vasfındaki taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitine ve tespit edilecek irtifak hakkı üzerinde TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/120 esas sayısında dava açılmıştır.2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01833693

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