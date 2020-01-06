T.C. ANKARA 11. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS SAYISI : 2022/3

AV. SALİM UZUNDİKMEKarşılıksız Çek Keşide EtmekYukarıda yazılı olduğu şekilde müşteki OKUR MAKİNA İMALAT VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. vekili Av. Emre KAYA tarafındanaleyhine açılan Karşılıksız Çek Keşide Etmek davasının yargılaması sonucunda, 29/12/2022 tarihli 2022/3 Esas 2022/391 Karar sayılı ilamı ilehükmedilmiş ve gerekçeli kararın sanığın ''Sancak Mahallesi Ali Haydar Feroğlu Sokak Sancak Apt. No: 29A Çankaya / ANKARA'' adresine tebliğ edilemediğinden ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Gerekçeli Kararın ilanın çıktığı günden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01834054

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