T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/841 Esas

KARAR NO : 2023/171

Terk Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/04/2023 tarihli ilamı ile 97/1 maddesi gereğince 1 AY 26 GÜN HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Metin ve Fatma kızı, 09/02/1993 doğumlu, Kilis, Merkez, Yeni mah/köy nüfusuna kayıtlı KADER GENÇLER tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.05.2023

Basın No: ILN01833604

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