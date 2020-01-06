T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2020/643 Esas

2023/14Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/01/2023 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Tevfik ve Garip oğlu, 15/07/1988 doğumlu, Adana, Merkez, Şakirpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlıtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.03.2023

Basın No: ILN01832179

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