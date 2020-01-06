YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/234

KARAR NO : 2023/678

Mahkememizde görülmekte olanDavacı ÖZUN GIDA SAN VE TİC A Ş tarafından davalı CENGİZ ARSLANPAY ALİYE ÖZTOPRAK - ARZU İNAN - ERKAN ARSLANPAY FADIL ARSLANPAY - GÜLÜZAR BOYACI - HACER ARSLANPAY - HASAN ARSLANPAY - İBRAHİM ARSLANPAY - İSHAK ARSLANPAY - MULİYE YUMUKOĞLU - NECLA ÖZKAYA-RECEP ARSLANPAY - VACİP ARSLANPAY aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı İSHAK ARSLANPAY tüm aramalara rağmen bulunamadığından daha önce ilanen tebliğ yapıldığı. Dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup;1-Davanın KABULÜ İLE,Yalova ili, Altınova ilçesi, Fevziye Köyü, Semetler mevki 116 ada 8 parsel ,Yalova ili, Altınova ilçesi, Fevziye Köyü, Semetler mevki 116 ada 9 parsel,Yalova ili, Altınova ilçesi, Fevziye Köyü, Semetler mevki 116 ada 12 parsel,Yalova ili, Altınova ilçesi, Fevziye Köyü, Semetler mevki 116 ada 13 parsel,Yalova ili, Altınova ilçesi, Fevziye Köyü, Semetler mevki 116 ada 14 parsel,Yalova ili, Altınova ilçesi, Fevziye Köyü, Semetler mevki 116 ada 15 parsel,Yalova ili, Altınova ilçesi, Fevziye Köyü, Semetler mevki 116 ada 17 parsel,Yalova ili, Altınova ilçesi, Fevziye Köyü, Semetler mevki 116 ada 18 parsel,Yalova ili, Altınova ilçesi, Fevziye Köyü, Semetler mevki 116 ada 19 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte genel açık artırma yoluyla satış suretiyle giderilmesine,2- HMK 322/2 maddesi uyarınca satış işlerini yapmak üzere mahkememiz Satış Memurunungörevlendirilmesine,3-Satışın HMK 322/2 maddesi yollaması ile İİY 112-135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,4-Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22)5- Satıştan elde edilecek bedelin tapu kaydındaki payları oranında paydaşlara dağıtılmasına,6- Satış bedeli üzerinden %o 11,38 oranında nispi harcın taraflardan tapu kaydındaki payları oranında tahsili ile Hazine'ye irad kaydına, peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubuna,7-Davacı tarafından sarf olunan toplam 4.040,50TL yargılama giderinin tapu kaydındaki payları oranında taraflardan tahsili ile davacıya verilmesine, davacının payına isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,8-Davacı taraf kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T hükümleri uyarınca 8.900,00 TL vekalet ücretinin, tapu kaydındaki payları oranında taraflardan tahsili ile davacıya verilmesine, davacının payına isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,9-Davalı Cengiz Arslanpay kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T hükümleri uyarınca 8.900,00 TL vekalet ücretinin tapu kaydındaki payları oranında taraflardan tahsili ile davalı Cengiz Arslanpay 'a verilmesine, kendisine isabet eden kısımların üzerinde bırakılmasına,10-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,Dair davacı vekilinin ve dahili davalı Cengiz Arslanpay'ın yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememiz veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna müracaat hakkı hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.Davalıtebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01831274

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