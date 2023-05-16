T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1653 ESASTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1653 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 7841 Ada, 1 parsel sayılı, 339,73 m² arsa miktarlı" Arsa " vasıflı ana taşınmaz üzerinde kain 2. Normal Kat 5 bağımsız bölüm numaralı "Mesken " vasıflı ve 24/204 arsa paylıtaşınmazın 1/1 hissesiborçlu F***** B******* adına kayıtlı olup satışa konudur TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ (YERİNDE YAPILAN İNCELEME) Ana Taşınmaz Özellikleri Onaylı mimari projesine göre; 1. Bodrum katta Binaya ait ortak alanlar 2 Adet dükkana Ait Depo , Zemin Katta 2 adet dükkan ve bina girişi , Normal Katlarda 2 şer adet daire bulunmaktadır . Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi,Zemin katından, GüneyYönünden sağlanmaktadır. Bahçe düzenlemesi tamamlanmıştır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini Mermer , duvarları boyalıdır. Merdivenler Mozaik kaplıdır. Binadan Asansör bulunmamaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombi ilesağlanmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri ( 2. Normal Kat, 5 nolu Daire )Taşınmaz Daire nitelikli ve2. Normalkatta yer almaktadır. Bina girişine göre Sağ Ön cephede olup,Kuzey Güneyve Doğu cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 85,77 m²+ 3,45 m² ( Balkon) -> 89,22m² Net, 105,00m² brüt olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (3 Oda, Salon , Mutfak, Antre , 2 BanyoWC ) bölümlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümün de yapılan incelemedepencere doğramalarının P.V.C ve mesken giriş kapısının çelik kapı olduğu görülmüştür. Giriş kapısı Çelik Kapıdır.
Adresi : Orhangazi Mah. Baha Sok. No: 40/5 Pendik İstanbul
Yüzölçümü : 339,73 m2
Arsa Payı : 24/204
İmar Durumu: Şartname, ilan, dosyasında geniş evsafı mevcuttur.
Kıymeti : 1.590.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İcrai hacizler ve ipotek mevcut olup dosyası ve tapu kayıtlarındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 11:30
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01831755
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