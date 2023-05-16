T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1653 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 11:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 7841 Ada, 1 parsel sayılı, 339,73 m² arsa miktarlı" Arsa " vasıflı ana taşınmaz üzerinde kain 2. Normal Kat 5 bağımsız bölüm numaralı "Mesken " vasıflı ve 24/204 arsa paylıtaşınmazın 1/1 hissesiborçlu F***** B******* adına kayıtlı olup satışa konudur. Bodrum katta Binaya ait ortak alanlar 2 Adet dükkana Ait Depo , Zemin Katta 2 adet dükkan ve bina girişi , Normal Katlarda 2 şer adet daire bulunmaktadır . Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi,Zemin katından, GüneyYönünden sağlanmaktadır. Bahçe düzenlemesi tamamlanmıştır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini Mermer , duvarları boyalıdır. Merdivenler Mozaik kaplıdır. Binadan Asansör bulunmamaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombi ilesağlanmaktadır.Taşınmaz Daire nitelikli ve2. Normalkatta yer almaktadır. Bina girişine göre Sağ Ön cephede olup,Kuzey Güneyve Doğu cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 85,77 m²+ 3,45 m² ( Balkon) -> 89,22m² Net, 105,00m² brüt olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (3 Oda, Salon , Mutfak, Antre , 2 BanyoWC ) bölümlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümün de yapılan incelemedepencere doğramalarının P.V.C ve mesken giriş kapısının çelik kapı olduğu görülmüştür. Giriş kapısı Çelik Kapıdır.Orhangazi Mah. Baha Sok. No: 40/5 Pendik İstanbul339,73 m224/204Şartname, ilan, dosyasında geniş evsafı mevcuttur.1.590.000,00 TL%1İcrai hacizler ve ipotek mevcut olup dosyası ve tapu kayıtlarındaki gibidir.16/05/2023

Basın No: ILN01831755

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