T.C.İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2016/295 Esas

2022/567BÜLENT TOP; Zekeriya ve Nahize oğlu, 10/10/1977 GÖLE doğumlu.Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Dolandırıcılık21/12/2022Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçundan beraatine, Dolandırıcılık suçundan ise eylemine uyan TCK 158/1.f maddesi uyarınca 5 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.09/05/2023

Basın No: ILN01831881

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