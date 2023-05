T.C. VAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/194 Esas

KARAR NO : 2022/217

SAYIN ABDULKADİR HANGÜL

Davacı Aynur Hangül tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

"A)Davacının Boşanma Talebi Yönünden;

Davanın KABULÜ İLE,

1-Mirza Memet ve Nevrez kızı, 02/10/1964 Gürpınar doğumlu, Van ili, Gürpınar ilçesi, Sütlüce Mah. cilt no:31, hane no:1 bsn:54'de nüfusa kayıtlı, 72529018576T.C.Kimlik nolu, davacı AYNUR HANGÜL ile aynı yer bsn:54'te nüfusa kayıtlı, Sıddık ve Behiye oğlu, 22/07/1968 Gürpınar doğumlu, 72601016148T.C.Kimlik nolu davalı ABDULKADİR HANGÜL'nün evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle TMK'nın 166/1-2 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların reşit olmayan müşterek çocukları Zahide Hangül'ün velayetinin davalı babaya verilmesine,

3-Velayeti davalı babaya verilen müşterek çocuk ile davacı anne arasında her ayın 2. ve 4. hafta sonu Cumartesi günü saat:09.00 ile Pazar günü saat 17.00 saatleri arasında, dini bayramların 2.günleri saat 09.00-17.00 arasında, her yıl anneler gününde saat 09.00-17.00 saatleri arasında, ve her yıl 1 Temmuz günü saat 09:00 ile 31 Temmuz günü saat 17:00 arasında olacak şekilde şahsi ilişki tesisine ve devamına,

4-Davacı yararına aylık 800 TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren başlanarak davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, karar kesinleştikten sonra aynı miktarda yoksulluk nafakası olarak devamına,

5-Davacının tazminat isteminin kısmen kabulü ile;20.000,00 TL maddi ve 20.000,00 manevi olmak üzere toplam 40.000,00 TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

6-Davacı tarafından sarf edilen 59,30 TL başvuru harcı ve 59,30 TL maktu karar harcı ile 244,10 TL yargılama giderinin davalıdan alınarakdavacıya verilmesine,

7-Bakiye 21,40 TL karar harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

8-Sehven adli yardım ödeneğinden karşılanan 400,00 TL uzman yol ücretinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

9-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan5.100,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

B-Davacının ziynet alacağı talebi yönünden;

1-Davanın HMK m. 119/1-ğ ve 119/2 gereğince açılmamış sayılmasına,

2-Alınması gerekli 80,70 TL karar harcının davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Dair davacı vekilinin huzurunda verilen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile Van Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

Şeklinde hüküm tesis edilmiş olup, işbu hüküm özeti karar tebliği yerine geçmek üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

Katip 257740 Hakim 194171

E-İmzalıdır E-İmzalıdır



Basın No: ILN01831272

#ilan.gov.tr