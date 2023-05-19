T.C. TEKMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/45 Esas 16/02/2023 İLAN METNİMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Rabia GÜL ve Sadiye GÜL isimli gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresleri bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Tekman Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/45 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 1 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlaren TMK 33/2-3 maddesi gereğince ismi geçenlerin gaipliğine karar verileceği 2. kez ilan olunur.

Basın No: ILN01831201

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