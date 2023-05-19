T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2019/700 Esas

2019/1534Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/12/2019 tarihli ilamı ile 142/2.h maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Murad ve Fatma oğlu, 1998 doğumlu,tüm aramalara rağmen bulunamamış,tebliğ edilememiştir.-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE,- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.03.2023

Basın No: ILN01832372

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