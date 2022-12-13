T.C. İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2020/273 Esas

2022/537 KararKAAN AZUZHanri ve Madlen oğlu, 25/09/1976 İSTANBUL doğumlu.Görevi Kötüye Kullanma, Tehdit, Zimmet, Basit Yaralama, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği13/12/2022Yukarıda açık kimliği yazılı müştekinin taraf olduğu dosyada sanıkların beraatlerine karar verilmiştir.Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.09/05/202

Basın No: ILN01831888

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