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T.C. İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2020/273 Esas
KARAR NO : 2022/537 Karar
MÜŞTEKİ : KAAN AZUZ; Hanri ve Madlen oğlu, 25/09/1976 İSTANBUL doğumlu.
SUÇ : Görevi Kötüye Kullanma, Tehdit, Zimmet, Basit Yaralama, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği
KARAR TARİHİ : 13/12/2022
Yukarıda açık kimliği yazılı müştekinin taraf olduğu dosyada sanıkların beraatlerine karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.09/05/202

Basın No: ILN01831888

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