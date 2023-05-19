T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/94 Esas

2023/215Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/04/2023 tarihli ilamı ile suça sürüklenen çocuk Tahir Şanlı hakkında zamanaşımı nedeniyle düşme, Büşra Özer hakkındaki davanın tefrikine, Nevrim Kaya ve Kadir Tüfekçi'nin hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş olup, Hüseyinağa ve Nazaket kızı, 1978 Azerbeycan doğumlutüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususuİLAN OLUNUR. 12.05.2023

Basın No: ILN01832509

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