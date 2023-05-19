T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2020/643 EsasKARAR NO : 2023/14
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/01/2023 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Tevfik ve Garip oğlu, 15/07/1988 doğumlu, Adana, Merkez, Şakirpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı YUNUS BUDAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzerindeki gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.03.2023
Basın No: ILN01832179
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