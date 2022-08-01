T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/8 Tereke

Müteveffa Levent Bilgin'in terekesinin tasfiyesine ilişkin ara kararı gereğince;

Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Büyükmandıra Hatip Mahallesi, Cilt:25, Hane:12 de 33202916848 T.C. Kimlik no'lu nüfusa kayıtlı, Enver ve Hüsnüye'den olma, 20/01/1971 doğumlu, 22/11/2021 de vefat eden müteveffa Levent Bilgin'in yasal mirasçıları murisin mirasını kayıtsız ve şartsız ret etmiş olduklarından terekesinin resmen tasfiyesine geçilmiş ve terekenin tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Kırklareli Barosu avukatlarından Av. Olcay Akgün'ün atanmasına karar verilmiştir.

TMK 'nun 619 uncu maddesi uyarınca murisin defter tutma ve resmi tasfiyesine başlanmış olduğundan TMK 621 nci maddesi uyarınca ölenin kefalet sebebi ile alacaklı ve borçlu olanların da dahil olmak üzere alakadar olanların alacakları ile borçlarını ilan tarihinden itibaren BİR AY İÇİNDE varsa evrakları ile birlikte bizzat beyan ve kayıt ettirmeleri gerektiği, alacaklarını müddetince bildirmeyen alacaklılara TMK 629. Maddesinde öngörülen sonuçların uygulanacağı, mirasçıları ne şahsen, ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri ve rehin teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu ilan olunur. 15/05/2023



Basın No: ILN01831262

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