T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/191KARAR NO : 2022/455
DAVALI : ANNA MIKHAILOVA
Mahkememizden verilen 30/06/2022 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜ ile Davacı FERHAT KOÇAK ile Davalı RUSYA UYRUKLUANNAMIKHAILOVA 'NIN şiddetli geçimsizlik sebebi ile BOŞANMALARINA,
2-Yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi olmadığından bu hususla ilgili ayrıca hüküm tesisine yer olmadığına,
3-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 80,70 TL harcın 31,40 TL si peşin alındığından bakiye 49,30 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
4-Davacı tarafından yapılan mahkeme masraflarının davacının üzerinde bırakılmasına,
5-Kalan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine
Dair verilen karar, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı.
Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01831074
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