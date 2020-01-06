T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/191

2022/455ANNA MIKHAILOVAMahkememizden verilen 30/06/2022 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.1-Davanınile Davacıile Davalışiddetli geçimsizlik sebebi ile2-Yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi olmadığından bu hususla ilgili ayrıca hüküm tesisine yer olmadığına,3-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 80,70 TL harcın 31,40 TL si peşin alındığından bakiye4-Davacı tarafından yapılan mahkeme masraflarının davacının üzerinde bırakılmasına,5-Kalan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesineDair verilen karar, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı.Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01831074

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