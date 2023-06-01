İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATILIK KONUT VASIFLI GAYRİMENKULLER
01.06.2023 TARİHLİ
İHALE İLANI ve ŞARTNAMESİ
|
Sıra
|
İl
|
İlçe
|
Mahalle
|
Cadde, Sokak,
|
Malik (Vakıf)
|
Cinsi
|
Ada
|
Parsel
|
Parselin Alanı (m²)
|
Arsa Payı
|
Satışa Esas Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
|
%3 Geçici Ek Teminat Bedeli
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
Açıklama
|
1.
|
İstanbul
|
Üsküdar
|
Selamiali
|
Silahtar Bahçesi
|
Müstesna Agop Kalfa Vakfı
|
Bahçeli Kargir
Apartman
|
125
|
37
|
170
|
18/170
|
625.000,00 TL
|
18.750,00 TL
|
01.06.2023
|
10:30
|
Zemin Kat,
4 no'lu
Bağımsız Bölüm
|
2.
|
İstanbul
|
Üsküdar
|
Selamiali
|
Silahtar Bahçesi
|
Müstesna Agop Kalfa Vakfı
|
Bahçeli Kargir
Apartman
|
125
|
37
|
170
|
17/170
|
630.000,00 TL
|
18.900,00 TL
|
01.06.2023
|
10:30
|
2. Kat,
7 no'lu Bağımsız Bölüm
|
3.
|
İstanbul
|
Üsküdar
|
Selamiali
|
Silahtar Bahçesi
|
Müstesna Agop Kalfa Vakfı
|
Bahçeli Kargir
Apartman
|
125
|
37
|
170
|
17/170
|
635.000,00 TL
|
19.050,00 TL
|
01.06.2023
|
10:30
|
3. Kat,
9 no'lu Bağımsız Bölüm
|
1) İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazların, karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden; 01.06.2023 günü, saat 10:30'da, Üsküdar İlçesi, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 adresindeki, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının-1. Kat İhale Salonunda, 2886. Sayılı Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
|
2) İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;
2.1) Teminatın yatırıldığını gösteren banka dekontu veya teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslı da mektupla beraber elden teslim edilecektir.)
2.2.1) Gerçek Kişiler İçin; T.C Kimlik Numarasını içeren T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi (nüfus kayıt örneği), yerleşim yeri belgesi (ikametgâh),
2.2.2) Tüzel Kişi (Şirket) Olarak Katılacaklar İçin; Ticaret sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi,
2.3) Muhtevasında geçerlilik süresi bulunan belgeler hariç diğer belgelerin, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
|
3) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, tüm belgelerle birlikte ihale tarihinden 1 (Bir) gün önce (31.05.2023) saat:16.00'ya kadar, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne müracaat ederek, tüm belgeleri elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks veya mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.
|
4) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere, işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
|
5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
|
6) İhaleye katılmak isteyen talipliler yeri görmüş, ilan metninin tüm şartlarını okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.
|
7) İhaleye çıkarılan taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve taşınmazın satış bedeli üzerinden doğacak KDV tutarı, ilan bedeli ile tapudaki ferağ işlemlerinden doğacak her türlü masraf alıcıya aittir.
|
8) Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Kanun'un 26. Maddesinde öngörülen değerler kabul edilecektir.
Geçici teminatın nakit olması durumunda en geç 31.05.2023 tarih, saat:16:00'ya kadar İdaremizin Vakıf Katılım Bankası-Üsküdar Şubesinde bulunan TR86 0021 0000 0010 4834 2000 04 IBAN numarasına yatırılması gerekmektedir. (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin Adı-Soyadı/Unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmelidir.)
Teminat mektuplarının SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.
|
9) İhalenin onaylanmasından sonra, satış ihalesi uhdesinde kalan talipli ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 (ONBEŞ) gün içerisinde satın alma bedelini ve diğer masrafları (her türlü vergi + resim ve harç ödemelerini) İdaremize ve ilgili Kurumlara yatırdıktan sonra tapudan ferağ işlemi yapılacaktır.
Taliplinin Yasal süresi içerisinde (15 gün), ihale bedelini ve diğer masrafları (vergi+ resim ve harçlar ödemelerini) yatırmaması halinde veya tüm bedeller yatırılmış dahi olsa, tapudan tescil işlemlerinin yasal sürenin içerisinde tamamlanmaması halinde, geçici teminatı bütçeye irad kaydedilir. Ayrıca Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.
|
10) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak her türlü vergi+ resmi harç (KDV + Karar Pulu + Damga Vergisi vs.) ve diğer tüm satış masraflarının tamamı peşin alınacaktır.
|
11) İhale bilgileri İdaremizin resmi internet sitesinden ( www.vgm.gov.tr) veya mesai saatleri içerisinde İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.
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(Tel: 0 216 695 21 00 Dahili (7356-7354) - (Faks: 0 216 695 21 30) – (www. vgm.gov tr.)
Basın No: ILN01829545
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