T.C. Foça 2.Asliye Ceza Mahkemesi

Mahkememiz 28/12/2022 tarih ve 2021/15 D. İş sayılı kararı ileSuça Sürüklenen Çocuklar Ali Süleyman ve Nuri Mustafa hakkında 5395 Sayılı Kanunun 4. Maddesi ilkeleri gereğince tedbir kararı verilmesine yer olmadığı kararı verilenMustafa ve Emine oğlu, 01.01.2012 Halep doğumlu, Ali Süleyman ve Mustafa ve Emine oğlu, 01/01/2012 Halep doğumlu, Nuri Mustafa, tüm aralamalara rağmen bulunamamış, Mahkemizin 2021/15 D. İş sayılı kararı tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/05/2023

Basın No: ILN01831078

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