T.C. ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/38 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalılar Ahmet Arda, Mustafa Arda, Şafiye Çabuk adına kayıtlı Edirne ili, Enez ilçesi, Gaziömerbey Mahallesi, Kale Altı, 4 ada 19 parselde kayıtlı taşınmazın 1.105,96 m2 kısmında Enez Kalesinde gerçekleştirilecek restorasyon çalışması kapsamında; Enez Kalesi'nin ana yapısını oluşturan beden duvarlarına bitişik konumda bulunması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılma işlemine karar verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın belirtilen kısmının 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazın kamulaştırma irtifak hakkı bedelinin tahmini bedeli Edirne ili, Enez ilçesi, Gaziömerbey Mahallesi, Kale Altı, 4 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz için 575.099,2 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 07/04/2023 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.2942 Sayılı Yasanın 4650 Yasa ile değişik 10. maddesinin 4. fıkrası gereğince ilanolunur. 17/04/2023

Basın No: ILN01830718

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