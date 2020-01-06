T.C.İSTANBUL ANADOLU 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/748 Esas 11/05/2023 Konu : İlan Metni İLAN METNİ

DAVALI : AYDIN KIZILTAN - 15104378290Şenlikköy Mah. Çatal Sokak, No:3 Florya Bakırköy/ İSTANBUL

Davacılar, TUĞÇE YILDIZ, ZEYNEP SERRA KARAARSLAN ileDavalılar, AYDIN KIZILTAN, İSMAİL TAŞDELEN, TUNCAY MUSTAFA DOĞANER arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat Davasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış tebligat yapılamamış ve tüm aramalara rağmen tarafınıza ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde; davacıların murisi Mehmet Tahir AKSOY'un uçak kazasında ölümü nedeniyle her bir davacı için 50.000.-TL olmak üzere toplam 100.000.-TL manevi tazminat ve maddi tazmınatın, bilirkişi inceleme ve hesaplaması ileartırılmak üzere şimdilik her bir davacı için 1000.-TL'nin toplam 2000.-TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine ilişkin belirsiz alacak davasıdır.

Dava dilekçesine tebliğden itibaren iki hafta içerisinde HMK.nın 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap verebileceğiniz,süresinde cevap vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

İşbu ilan dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.11/05/2023

Basın No: ILN01830153

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