T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2018/1172-Ceza Dava Dosyası 10.05.2023

Konu :Mosses ve Mary oğlu, 01/01/1980 LIBERIAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kurtuluş Mahallesi Şişli/İSTANBUL adresinde oturur.12/11/2013BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL22/11/2022Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; "Başkalarına AitKimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma ve Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçları yönünden seri yargılama usulünden yararlandırılması gerektiği anlaşılmakla, seri muhakeme usulüanlaşıldığından, gerçekleşmesini beklemek üzerekarar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı Bakırköy Ağır ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01830542

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