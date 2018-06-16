T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2019/1012-Ceza Dava Dosyası 10.05.2023

Konu :Satıbek ve Ümet oğlu, 1998 KIRGIZİSTAN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karadeniz Mahallesi Emniyet Caddesi Tufan Çıkması Sokak No :4 Yalova Merkez/ YALOVA adresinde oturur. İş adresi: Karadeniz Mahallesi Emniyet Caddesi Tufan Çıkması Sokak No :4 Yalova Merkez/ YALOVA.16/06/2018 -ISPARTA/MERKEZ21/09/2021Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı Bilişim suretiyle Hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK'nin 142/2-e maddesi uyarınca neticeten 5 YIL HAPİS Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01830538

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