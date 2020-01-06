T.C.BAKIRKÖY 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/562 Esas

KARAR NO : 2022/356

Müşteki Eyüp ÇALIK tarafından Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan sanık Kemal DALhakkında açılan davanın yapılanyargılaması sonunda;

Mahkememizin 2019/562 Esas 2020/120 Karar sayılı 13/09/2022 tarihli karar ile(Sanık Mehmet ve İslim oğlu 08/02/1985 doğumlu) Kemal DAL'ın Neticeten 57.970,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nun 52/4 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi haller göz önüne alınarak birer ay ara ile 10 eşit taksit halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunda kendisine ihtarat yapılmasına, (sanık olmadığından ihtarat yapılamadı)

6728 sayılı yasa ile değişik 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5/1 maddesinin 3. cümlesi uyarınca SANIĞIN ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLANMASINA," dair sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

Sanık tüm aralamalara rağmen bulunamamış olup, karar tebliğiedilememiştir.

İş bu hüküm fıkrasının 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müüteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ve 7 gün içinde yasa yoluna istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliği olunur.26/04/2023

Basın No: ILN01830158

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