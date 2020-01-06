T.C. KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :2020/47 Esas "Davacı Azmi Güver vekili tarafından Antalya ili Kemer ilçesi Çamyuva mahallesi 197 Adasayılı parsele ait Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi) davası talebi ile Mahkememizin 2020/47 Esas numarası ile dava açılmış olup, tüm araştırmalara rağmen davalılardan Ahmet ve Döndü kızı 03/05/1967 Yalvaç doğum Hatice Akçay'ın adresi tespit edilememiştir. 06/03/2023 tarihli ek bilirkişi raporu tebliğ edilmediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir. 06/03/2023 tarihli ek bilirkişi raporuna karşı beyan verilmesi, aksi takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen ve ihtaren duyurulur."

Basın No: ILN01830543

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