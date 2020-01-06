T.C. BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/185 Esas

Dava konusuBayburt İli, Merkez İlçesi, Yıldırım köyü, 204 ada 20 parsel, 108 ada 53 parsel, 174 ada 10 parsel, 182 ada 6 parsel, 181 ada 3 parsel, 174 ada 8 parsel, 204 ada 117 parsel, 108 ada 582 parsel, 108 ada 106 parsel, 108 ada 164 parsel, 108 ada 565 parsel, 206 ada 133 parsel, 206 ada 129 parsel, 108 ada 159 parsel, ve 182 ada 5 parsel sayıl taşınmazlar yönündendavalı T.C. No: 217****436 Gülzade Yılmaz tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacılar tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi (miras nedenli) davasının yapılan yargılamasında Mahkememizce Uyap adres araştırması sistemine kayıtlıadresinize, konsolosluk eliyleduruşma gününü bildirirdavetiye çıkarılmış olup, adresinde ikamet etmediğiniz gerekçesiyle konsolosluk tarafından tebligatın iade edildiği vemahkememizceyapılanadres araştırmasında da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 12/09/2023 günü saat09:20' da Bayburt Sulh Hukuk Mahkemesine tahsis edilen duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizibir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde HMK' nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın sizin muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01830920

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