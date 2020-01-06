T.C. ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/423

2023/187Davacı MEHMET TEMUR tarafından davalı SİWAR HAMZAOUİ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;1.Davanın KABULÜNE, Ordu İli Aybastı İlçesi, Esenli Mah. Cilt No: 4, Hane No: 33, BSN: 37'de nüfusa kayıtlı Mahmut Ali ile Cemile'den olma Aybastı 13/10/1990 d.lu 31427220450 T.C. Kimlik No.lu MEHMET TEMUR ile Tunus Cumhuriyeti Uyruklu SİWAR HAMZAOUİ' nin TMK. 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,2. Davacının maddi manevi tazminat, nafaka talepleri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,3.Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 179,90 TL harçtan peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 125,50 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,4. AAÜT uyarınca 9.200,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,5.Davacının yargılama sırasında yapmış olduğu toplam 5.163,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,14/03/2023 tarihinde davacı ve vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen kararın gazetede yayın tarihinden itibarenilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01831032

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