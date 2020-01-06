DAZKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Dazkırı Belediyesine ait, Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Esentepe Mahallesi, Akarca Yolu mevkiindeki aşağıda nitelikleri belirtilen arsanın satışı, 02.06.2023 Cuma günü saat 14:00'den itibaren (encümence) ihale edilecektir.

2- Satılacak arsanın;

S.N. Niteliği/Vasfı Ada/ Parsel Alanı

(m2) Muhammen Bedeli %3 G. Tem. Şartname Bedeli 1 Esentepe Mahallesi Yenilenebilir Tesis alanında Emsal:0,75 Yençok:7,50m yapılaşmaya müsait arsa 444/6 44.279,14 4.649.309,70 ₺ 139.479,30 ₺ 500,00 ₺

3- İhale, Dazkırı Belediye Başkanlığı hizmet binamızın 3'üncü katındaki toplantı salonunda, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi ve ilgili hükümler çerçevesinde Muhammen Bedel üzerinden açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

4- Satış bedellerine KDV ilave edilecektir

5- İhaleye katılacakların, geçici teminatı ve şartname bedelini yatırmaları; ayrıca,

(a) Yerleşim belgesi/tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı, Özel/tüzel kişiliğin/ortakların belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi,

(b) Yukarıda sayılan belgelere ilave olarak; tüzel kişi temsilcilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden/siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış sicil kayıt belgesi, teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı imza sirkülerini,

vermeleri zorunludur.

6- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir. Encümenin İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

7- Bununla ilgili şartname mevcut olup, mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. İhaleye girecekler bedelini ödeyerek satın alacaklar.

Keyfiyet İlan olunur.

Basın No: ILN01830146

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