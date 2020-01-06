T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/309

ULVİ OZAN BİNGÖL - T.C. No: 43828783632Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizden verilen 26/10/2022 tarih ve 2021/467 Esas, 2022/971 sayılı kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23.Hukuk Dairesi' nin 15/03/2023 tarih ve 2023/402 Esas 2023/493 Karar sayılı ilamıyla kaldırılmakla dava mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapıldı.Mahkememizce adınıza tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış, ancak tebligat yapılamamıştır. Kaldırma kararından önceki esas olan 2021/467 Esas sayılı dosyada tebligatlar ilanen tebliğ edilmiş olup, bu nedenle de yeni duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;Yeni duruşma günü 17/05/2023 günü saat 11:10' a bırakılmış olup, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakattınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01829765

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