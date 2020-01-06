T.C. İSTANBUL (KAPATILAN) 80. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2015/584 Esas

KARAR NO : 2016/196

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/03/2016 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 2 YIL 1 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılmalarına karar verilen sanıklar Gankhuu BATBAYAR (Batbayar ve Erdene Jargal oğlu, 12/01/1973 MOĞOLİSTAN doğumlu.), sanık Zolzaya RAGCHAA (Ragchaa ve Altantsetseg oğlu, 17/08//1976 MOĞOLİSTAN doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamışlar, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.11.05.2023

Basın No: ILN01829645

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