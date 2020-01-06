T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/468 Esas

2022/732Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/12/2022 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) verilen Taha ve Khawla oğlu, 1991 Filistin doğumluYOUSEF ANWAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren (7) gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağı geçirilmek koşuluyla Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğiİLAN OLUNUR. 12.05.2023

Basın No: ILN01829653

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